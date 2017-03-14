Боротьба з корупцією: в Україні запрацює власна агенція з закупівлі ліків
19:39, сьогодні 43 Читать новость на русском
Власна агенція із закупівлі ліків з'явиться в Україні вже наступного року. Ця організація координуватиме усі закупівлі медпрепаратів у державі.
Про це сьогодні заявила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Таким чином у МОЗ планують остаточно подолати корупцію на фармацевтичному ринку.
Вже більше року працює робоча група яка створює цю агенцію. Ми набираємо людей, щоб вони почали працювати і вони проводять навчання,
– заявила Уляна Супрун.
Читайте також: Канал реалізації підроблених ліків викрили у Києві
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили26 вересня 2016 , 17:05 1
Опубліковано відео з нагрудної камери поліцейського, якого застрелили в Дніпрі (18+)27 вересня 2016 , 02:51 129
Я в цій хе#ні участь брати не буду, – Семенченко жорстко пройшовся по проекті бюджету20 жовтня 2016 , 22:25
У депутатки від БПП вкрали позашляховик8 грудня 2016 , 12:02