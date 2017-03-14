Боротьба з корупцією: в Україні запрацює власна агенція з закупівлі ліків

Власна агенція із закупівлі ліків з'явиться в Україні вже наступного року. Ця організація координуватиме усі закупівлі медпрепаратів у державі.

Про це сьогодні заявила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Таким чином у МОЗ планують остаточно подолати корупцію на фармацевтичному ринку. Вже більше року працює робоча група яка створює цю агенцію. Ми набираємо людей, щоб вони почали працювати і вони проводять навчання,

– заявила Уляна Супрун. Читайте також: Канал реалізації підроблених ліків викрили у Києві

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter