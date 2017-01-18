  • укр
  • рус
23:00
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 22:00: Остання прес-конференція Обами. Водій маршрутки помер за кермом
Випуск новин
22:43, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Боєць АТО помер у госпіталі через невідомі опіки

22:36, сьогодні 308 Читать новость на русском
Госпіталь
Госпіталь / 24 Канал

У Харківській лікарні помер боєць АТО. У нього виявили невідомі опіки ротової порожнини.

Чоловік був доставлений до Харкова з Сєверодонецького госпіталю у важкому стані 8 січня. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом кісток носа, рваною-забиту рану вушної раковини, закриту тупу травму грудної клітки і живота, хімічний опік глотки, стравоходу, шлунка, верхніх дихальних шляхів. Спроби лікарів врятувати його життя виявилися марними.

Остаточна причина смерті наразі не відома.

Звідки взялися опіки, встановить експертиза.

Як повідомляє місцеве інтернет-видання Newsroom з посиланням на власні джерела, військовослужбовець-контрактник був жорстоко побитий за місцем служби, після чого напився оцту.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про посягання на життя військового

Читайте також: Українці розпочали флешмоб в пам’ять про бійців, які покінчили життя самогубством

Теги: Україна Харків Жертви Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Довгоочікувана прем'єра: Джамала презентувала потужний кліп на пісню "1944"
 22 вересня 2016 , 10:01 2
Один з миколаївських мажорів заробляє на життя контрабандою, – волонтер
 31 серпня 2016 , 13:04
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
 сьогодні , 22:02
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук