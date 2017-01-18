Боєць АТО помер у госпіталі через невідомі опіки

У Харківській лікарні помер боєць АТО. У нього виявили невідомі опіки ротової порожнини.

Чоловік був доставлений до Харкова з Сєверодонецького госпіталю у важкому стані 8 січня. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом кісток носа, рваною-забиту рану вушної раковини, закриту тупу травму грудної клітки і живота, хімічний опік глотки, стравоходу, шлунка, верхніх дихальних шляхів. Спроби лікарів врятувати його життя виявилися марними.

Остаточна причина смерті наразі не відома.

Звідки взялися опіки, встановить експертиза.

Як повідомляє місцеве інтернет-видання Newsroom з посиланням на власні джерела, військовослужбовець-контрактник був жорстоко побитий за місцем служби, після чого напився оцту.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про посягання на життя військового

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