Бої на Світлодарській дузі: четверо поранених у важкому стані

Четверо поранених у боях на Світлодарській дузі військових перебувають у важкому стані в реанімації Дніпровської лікарні ім. Мечникова.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
Він зазначив, що попри важкий стан бійці йдуть на поправку.
У них позитивна динаміка. На сьогодні двом вже хочемо знімати апарат штучної вентиляції легенів,
– зазначив він.
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