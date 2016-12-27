Бої на Світлодарській дузі: четверо поранених у важкому стані

Четверо поранених у боях на Світлодарській дузі військових перебувають у важкому стані в реанімації Дніпровської лікарні ім. Мечникова.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко. Він зазначив, що попри важкий стан бійці йдуть на поправку. У них позитивна динаміка. На сьогодні двом вже хочемо знімати апарат штучної вентиляції легенів,

– зазначив він. Читайте також: Журналіст показав фото дев'яти загиблих бійців на Світлодарській дузі

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