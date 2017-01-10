"Бойове" завдання. П’яний капітан змусив контрактників робити зупинку зі снігу, – волонтер

У Житомирі в навчальному центрі ВДВ №199 капітан поставив контрактникам абсурдне завдання – робити зупинку зі снігу.

Про це розповіла волонтер Ольга Олександрівська.

За її словами, п’яний капітан зателефонував і поставив таке «бойове завдання».

"Я не жартую. Коли запитали, навіщо, капітан відповів, що така його примха. Курсантів у свій вихідний, в мороз, після кількагодинного прибирання снігу вивели за територію частини і наказали робити зупинку зі снігу. А потім додати з боків по протитанковій башті. Зі снігу. Курсанти зробили їх у вигляді равликів на честь прізвища "креативного" капітана Улітко", – розповіла волонтер.

За її словами, відмовитись курсанти не можуть, адже це означатиме невиконання наказу, а відтак догану і штраф щодо зарплати.

"Відзняли фото та відео, показали комбату. Чи буде результат? Найвірогідніше, спробують кивати на те, що курсанти все це самі придумали, а капітан тут зовсім ні до чого. Наприклад: самі придумали колективно вийти за межі частини і погратися зі сніжком, а за одно зробити приємне капітанові Улітко", – додає Олександрівська.

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