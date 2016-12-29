Бойовики оприлюднили відео допиту викраденого блогера

Бойовики так званої "ЛНР" оприлюднили відео допиту 53-річного проукраїнського луганського блогера Геннадія Беницького, якого раніше викрали.

Під час допиту чоловік розповідає, що писав свої новини на основі розмов з мамою та через спілкування з людьми у соцмережах.

При цьому терористи пов’язали роботу Беницького з іншим проукраїнським блогером Едуардом Неделяєвим (Edward Ned),якого також захопили у полон. Його терористи звинуватили у шпигунстві.

Нагадаємо, Беницький неодноразово писав про українські акції в окупованому Луганську. Зокрема, він розповів про уболівальника "Зорі", який серед білого дня наважився зробити фото з українським прапором у центрі Луганська.



Також він розповідав, що в окупованій Горлівці місцевий молокозавод виробляє український кефір з "бандерівкою" на фото.