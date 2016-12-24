Бойовики продовжують гатити по Світлодарській дузі попри перемир’я

З початку доби бойовики 23 рази обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення АТО з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецького озброєння.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.



Найбільша кількість обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку біля населених пунктів Мар'їнка, Широкине і Водяне. Також Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки, інформує штаб.



На донецькому напрямку терористи гатили по районах Світлодарської дуги і Авдіївки.



На луганському напрямку бойовики обстріляли Жовте.

"Оскільки обстріли несли чисто провокаційний характер, українські військові вогонь у відповідь не вели", – зазначили у штабі.

Читайте також: Фото дня. Перед носом у терористів розгорнули синьо-жовтий стяг

Нагадаємо, 24 грудня о 00:00 мав початися режим тиші у зоні АТО. Проте вже через півгодини після опівночі бойовики порушили домовленості.