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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Бойовики продовжують гатити по Світлодарській дузі попри перемир’я
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики продовжують гатити по Світлодарській дузі попри перемир’я

19:29, сьогодні 36
Українські військові
Українські військові / DT.ua

З початку доби бойовики 23 рази обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення АТО з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецького озброєння.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Найбільша кількість обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку біля населених пунктів Мар'їнка, Широкине і Водяне. Також Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки, інформує штаб.

На донецькому напрямку терористи гатили по районах Світлодарської дуги і Авдіївки.

На луганському напрямку бойовики обстріляли Жовте.

"Оскільки обстріли несли чисто провокаційний характер, українські військові вогонь у відповідь не вели", – зазначили у штабі.

Читайте також: Фото дня. Перед носом у терористів розгорнули синьо-жовтий стяг

Нагадаємо, 24 грудня о 00:00 мав початися режим тиші у зоні АТО. Проте вже через півгодини після опівночі бойовики порушили домовленості.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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