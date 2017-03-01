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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Бойовики встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі

00:40, сьогодні 707 Читать новость на русском
Заводи окупованого Донбасу тепер працюватимуть на Захарченка
Заводи окупованого Донбасу тепер працюватимуть на Захарченка

Підприємства на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які до цього часу працювали під української юрисдикцією, "перейшли" під зовнішнє управляння бойовиків з так званих "Л/ДНР".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерела у стані терористів.

Відтепер усі відрахування з цих підприємств будуть йти в казну бойовиків.

Читайте також: Українські підприємства на Донбасі і так націоналізовані Росією, – Геращенко

Нагадаємо, перед тим СБУ опублікувала запис телефонного дзвінка, де лідер бойовиків Олександр Захарченко заявив про те, що з 1 березня він встановить свій контроль над цими підприємствами.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Донецька
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