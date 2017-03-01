Бойовики встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі

Підприємства на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які до цього часу працювали під української юрисдикцією, "перейшли" під зовнішнє управляння бойовиків з так званих "Л/ДНР".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерела у стані терористів. Відтепер усі відрахування з цих підприємств будуть йти в казну бойовиків. Читайте також: Українські підприємства на Донбасі і так націоналізовані Росією, – Геращенко Нагадаємо, перед тим СБУ опублікувала запис телефонного дзвінка, де лідер бойовиків Олександр Захарченко заявив про те, що з 1 березня він встановить свій контроль над цими підприємствами.