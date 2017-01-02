Через смерть від рук мігрантів у Польщі розпочалися бурхливі протести

У Польському містечку Елк, що на півночі країни, розпочалися масові протести після того, як 21-річного хлопця вбили в одному з місцевих кафе.

Спочатку люди висловлювали своє невдоволення біля місця трагедії, передає PAP.

Зазначається, що протестувальників налічувалося 200-300 осіб. Щоправда, деякі з них почали вести себе надто агресивно – у бік поліцейських полетіло каміння, пляшки, петарди.

Крім того, протестувальники розбили вікна у будівлях, що розташовуються поряд.

На місце інциденту прибув спецназ. У результаті було затримано 28 осіб від 17 до 50 років. Більшість з них перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Причиною такої поведінки стало те,що увечері 31 грудня в одному з кафе сталася сутичка між поляками та іноземцями.

У підсумку 21-річний місцевий житель загинув від двох ножових поранень.

За словами прокурора, вбивцею виявився громадянин Тунісу, який працював кухарем у вищезазначеному барі.

Чиновник додав, що загиблий не розплатився за дві пляшки алкоголю та втік. Відтак, тунісець за ним кинувся.

Крім того,коли працівники повернулися до закладу, один із друзів поляка кинув туди петарду.

Після трагедії поліція затримала 4 особи, серед яких були і іноземці. Правоохоронці зазначають, що всі затримані були тверезими.

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