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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Чи буде наступ: до чого готується Чорноморський флот Росії

Крим.Реалії 15:59, сьогодні 987 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Росія дружила з Україною лише на словах, а на ділі готувалася до окупації українських територій. Тепер українського флоту немає на півострові, але Чорноморський флот Росії продовжує нарощувати м'язи.

Також у випуску:

Відпочинок в анексованому Криму: що росіяни забули на курортах півосторова.

Нові музичні хіти про кримський міст.

Скільки кримські чиновники заробляють на молодіжному відпочинку в Криму.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії
Джерело: 24 Канал
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