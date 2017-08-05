Чи буде наступ: до чого готується Чорноморський флот Росії

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Росія дружила з Україною лише на словах, а на ділі готувалася до окупації українських територій. Тепер українського флоту немає на півострові, але Чорноморський флот Росії продовжує нарощувати м'язи.

Також у випуску: Відпочинок в анексованому Криму: що росіяни забули на курортах півосторова. Нові музичні хіти про кримський міст. Скільки кримські чиновники заробляють на молодіжному відпочинку в Криму. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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