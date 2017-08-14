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Чи були українські двигуни у ракетах КНДР: у "Південмаш" зробили заяву

17:02, сьогодні 1412 Читать новость на русском
Запуск ракет КНДР
Запуск ракет КНДР / 5.ua

Українське підприємство "Південмаш" зробило заяву, щодо інформації про постачання українських двигунів для ракет КНДР.

Про це пише прес-служба підприємства.

Видання The New York Times, нагадаємо, опублікувало статтю, в якій стверджують, що успішність випробувань північнокорейських ракет пов'язана із використанням двигунів з українського заводу. Пізніше секретар РНБО Олександр Турчинов спростував цю інформацію.

В українському підприємстві заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. "Південмаш" не є основним виробником ракет для Росії і взагалі не постачає до Росії ані ракети, ані їхні деталі та складальні одиниці, у тому числі, ракетні двигуни.

"Припущення авторів публікації та процитованого ними "експерта" щодо можливого зв'язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності", – заявили у підприємстві.

Там також наголосили, що "Південмаш" ніколи не мав і не має ніякого зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

Теги: Новини України Зброя КНДР
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