Чи були українські двигуни у ракетах КНДР: у "Південмаш" зробили заяву

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Українське підприємство "Південмаш" зробило заяву, щодо інформації про постачання українських двигунів для ракет КНДР.
Про це пише прес-служба підприємства.
Видання The New York Times, нагадаємо, опублікувало статтю, в якій стверджують, що успішність випробувань північнокорейських ракет пов'язана із використанням двигунів з українського заводу. Пізніше секретар РНБО Олександр Турчинов спростував цю інформацію.
В українському підприємстві заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. "Південмаш" не є основним виробником ракет для Росії і взагалі не постачає до Росії ані ракети, ані їхні деталі та складальні одиниці, у тому числі, ракетні двигуни.
"Припущення авторів публікації та процитованого ними "експерта" щодо можливого зв'язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності", – заявили у підприємстві.
Там також наголосили, що "Південмаш" ніколи не мав і не має ніякого зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.