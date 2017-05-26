Чи діятимуть візи після запровадження безвізу: роз’яснення від МЗС

Українці-власники паспортів старого зразка після запровадження безвізового режиму між Україною та країнами зони Шенген зможуть і надалі їздити у ЄС за візами.

Про це Департамент консульської служби МЗС України повідомив у Facebook.

"Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз застосовуватиметься і після запровадження безвізового режиму", – додали у департаменті.

Також у МЗС пояснили, що власники паспортів старого зразка і надалі зможуть оформлювати візи.

Окрім того, у МЗС додали, що після запровадження безвізового режиму також діятиме і угода про малий прикордонний рух.

Угоди про малий прикордонний рух, укладені з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, застосовуватимуться і надалі,

– зазначили у департаменті.

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Нагадаємо, 26 квітня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав безвіз для України. А ще раніше, 6 квітня, рішення ухвалив Європарламент.



Згодом, 11 травня, Рада Європейського союзу остаточно, без обговорення, схвалила безвізовий режим для України. А 17 травня у французькому Стразбурзі відбулась церемонія підписання Угоди про безвізовий режим України з ЄС.



В понеділок, 22 травня офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвізовий режим для громадян України.