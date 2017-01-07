Чи добре ви знаєте колядки: тест

7 січня в Україні християни відзначають Різдво Христове, яке неможливо уявити без колядок, мелодії яких приносять святковий настрій.

Період різдвяних свят в українців здавна супроводжується колядуванням. Особливо популярним колядування є на заході України.

Колядують на свята усюди – дітлахи ходять від хати до хати, звіщаючи новину народження Христа, колядують і у домівках за святковим столом, і в церквах, і на вулицях міст та сіл.

Тож, чи справжній ви колядник – у цьому допоможе вам тест. Бажаємо успіхів!