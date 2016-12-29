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Чи прорветься "Евертон" у єврокубки

09:01, сьогодні 24 Читать новость на русском
"Халл Сіті" – "Евертон" / 24 Канал

Для цього"Евертону" потрібно здолати у 19 турі чемпіонату Англії абсолютного аутсайдера "Халл Сіті".

Фахівці фаворитом протистояння вважають клуб з Ліверпуля. Коефіцієнт на перемогу "Евертона" – 1, 89. Тріумф "тигрів" – 4,6. Нічия – 3,5.

Очікують спеціалісти у матчі щонайменше два м'ячі. Тотал більше 2,0 – 1,52 сотих. Менше – 2, 42. Це команди підтвердили в трьох останніх очних зустрічах, забивши по два голи в кожній грі.

У минулому турі "Евертон" розібрався із чемпіоном "Лестером". А от чи зможе новачок ліги дати бій ліверпульцям, дізнаємося 30-го грудня. Початок матчу о 22:00.

Джерело: 24 Канал
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