Чи прорветься "Евертон" у єврокубки

Для цього"Евертону" потрібно здолати у 19 турі чемпіонату Англії абсолютного аутсайдера "Халл Сіті".

Фахівці фаворитом протистояння вважають клуб з Ліверпуля. Коефіцієнт на перемогу "Евертона" – 1, 89. Тріумф "тигрів" – 4,6. Нічия – 3,5. Очікують спеціалісти у матчі щонайменше два м'ячі. Тотал більше 2,0 – 1,52 сотих. Менше – 2, 42. Це команди підтвердили в трьох останніх очних зустрічах, забивши по два голи в кожній грі. У минулому турі "Евертон" розібрався із чемпіоном "Лестером". А от чи зможе новачок ліги дати бій ліверпульцям, дізнаємося 30-го грудня. Початок матчу о 22:00.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter