Чи зможе "Ліверпуль" феєрично перемогти "Сток Сіті": фахівці назвали фаворита матчу

Один із лідерів турнірної таблиці в англійській Прем’єр-лізі "Ліверпуль" чергову свою перемогу спробує здобути в матчі проти "Сток Сіті".

Команда Юргена Кльопа буде фаворитом. Коефіцієнт на перемогу "мерсисайців" – 1,3. Нічия – 5,8. Поразка "Ліверпуля" добряче здивує футбольних експертів – коефіцієнт 11.

В останніх п’яти матчах команд в Прем’єр-лізі "Ліверпуль" чотири рази здолав свого суперника. Однак при цьому зазнав і нищівної виїзної поразки – 1:6.

Яка із команд зробить своїм фанам різдвяний подарунок стане відомо вже у вівторок 27 грудня. Початок матчу о 19:15.