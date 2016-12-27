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Телеканал новин 24 Чи зможе "Ліверпуль" феєрично перемогти "Сток Сіті": фахівці назвали фаворита матчу
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чи зможе "Ліверпуль" феєрично перемогти "Сток Сіті": фахівці назвали фаворита матчу

Фаворит дня 07:19, сьогодні 19 Читать новость на русском
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Один із лідерів турнірної таблиці в англійській Прем’єр-лізі "Ліверпуль" чергову свою перемогу спробує здобути в матчі проти "Сток Сіті".

Команда Юргена Кльопа буде фаворитом. Коефіцієнт на перемогу "мерсисайців" – 1,3. Нічия – 5,8. Поразка "Ліверпуля" добряче здивує футбольних експертів – коефіцієнт 11.

В останніх п’яти матчах команд в Прем’єр-лізі "Ліверпуль" чотири рази здолав свого суперника. Однак при цьому зазнав і нищівної виїзної поразки – 1:6.

Яка із команд зробить своїм фанам різдвяний подарунок стане відомо вже у вівторок 27 грудня. Початок матчу о 19:15.

Джерело: 24 Канал
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