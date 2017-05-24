Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – міністр соціальної політики Андрій Рева.

Про недоліки чинної пенсійної системи

– Думаю, ні в кого немає сумніву, що та пенсійна система, яка є на сьогодні в Україні, вона нікого не влаштовує. Вона не влаштовує в першу чергу самих пенсіонерів, бо із 12 мільйонів наших пенсіонерів, які чесно працювали, платили внески у пенсійний фонд, які розраховували, що коли вони вийдуть на пенсію, то вони матимуть гідну пенсію... Так от – із 12 мільйонів 8,5 отримують мінімальну пенсію 1312 гривень. На ці гроші фізично в Україні на сьогодні прожити неможливо.

– Ця система абсолютно несправедлива: людина, яка працювала 35-40 років і людина, яка працювала 15 років, отримують однакову пенсію. Найцікавіше – щоб виплатити ці мізерні пенсії, власних коштів Пенсійного фонду не вистачає рівно на половину – мало того, що система несправедлива і в ній панує зрівнялівка, так ще й коштів для виплат немає рівно на половину.

Про брак коштів у Пенсійному фонді

– При існуючій солідарній пенсійній системі, коли працездатне населення "оплачує" соцвиплати пенсіонерам, ті, хто не платить внески у Пенсійний фонд, не дає змогу підняти рівень пенсії. За існуючої пенсійної системи Україні не вистачить грошей для виплати пенсій. Причина в тому, що не всі українці сплачують внески у Пенсійний фонд. З 26 мільйонів працездатних українців працює лише 16 мільйонів українців. З них внески платить 10,5 мільйонів людей. Решта – не платить.

– Потенціал тіньової зайнятості в Україні – 8 мільйонів людей. Ці люди, які не платять внески у Пенсійний фонд, не виконують умови контракту. Серед них є ті, хто працює закордоном, легально чи нелегально, а також ті, хто нелегально працює в Україні.

Про основні зміни в оновленій пенсійній реформі

Людина виходитиме на пенсію у час, визначений законом на сьогодні. Нова пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку. Він складає 60 років для чоловіків, і 60 років (від 2021 року) для жінок. Як бачите, всі розмови про підвищення пенсійного віку не відповідають дійсності.

– Щоб вийти на пенсію, її потрібно заробити. Мова не йде про те, що треба дочекатись до 60 років, ховаючись від пенсійного фонду і не сплачуючи внески. Щоб її заробити, потрібно мати відповідний страховий стаж. Згідно з реформою, необхідний стаж не менше 25 років.

Про те, чи виступають політики проти реформ

– У нас різні політики. У Верховній Раді чимало депутатів, які розуміють важливість законопроектів, за які належить проголосувати. Проте через певні причини політики таки не голосують за них.

– За рік свої роботи я помітив, що коли ми обговорюємо якусь проблему, і ви розмовляєте з політиком, він вас прекрасно розуміє. Він вам ставить питання, які свідчать про те, що він глибоко розуміє це на предметі. І ти вже радієш, що людина розуміє. Вона прекрасно знає, для чого це потрібно, що це справді піде на користь людям. А потім не голосує.

Ти починаєш розуміти, що крім розуміння і знання, починає працювати ще інша логіка: "Вигідно мені це чи не вигідно?". Коли стикаємося з таким явищем, ми бачимо дуже багато людей у політикумі, які люблять себе більше, ніж свою країну.

Про те, коли реформа почне діяти

– Якщо Верховна Рада до канікул (до 15 липня) проголосує за пенсійну реформу, то вже з 1 жовтня розпочнеться перерахунок пенсій. А в загальному закон має вступити в дію з 1 січня 2018 року, з його основними положеннями. А безпосередньо підвищення пенсій люди отримають вже з 1 жовтня 2017 року.

Цей закон унікальний тим, що для пенсіонерів він є абсолютно позитивним, жодного мінусу. В ньому передбачається: підвищення пенсій, відновлення соціальної справедливості, скасування обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів. І коли Уряд проводив розрахунки, то приблизно з 12 мільйонів пенсіонерів, 5,6 мільйонам буде перераховані виплати відповідно до нової заробітної плати.

Про співпрацю з МВФ

– Я дуже вдячний голові місії МВФ Рону Ванродену. Нам просто поталанило, що така людина очолювала місію МВФ в Україні. Він – уже розумна і розуміюча людина, адже він готовий був змінювати ту програму, яку привіз із Вашингтону, на користь українців. Звісно, переконати його було дуже складно. Але коли ми йому показали всі переваги нашої реформи і наголосили на тому, що пропонований варіант буде несправедливий по відношенню до українців.

- Справа не лише в тому, чи можна підвищувати нам пенсійний вік. Зрештою, з 2011 року і так триває підвищення пенсійного віку для жінок. Враховуючи наявну ситуацію, підвищення пенсійного віку якщо й буде, то лише для чоловіків.