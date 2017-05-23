Чоловік зірвав прапор "ДНР" в окупованому Донецьку: промовисте відео

У мережі набирає популярності ролик, на якому в окупованому проросійськими терористами Донецьку невідомий зриває прапор так званої "ДНР".

Відповідні кадри з’явилися на сервісі Youtube 22 травня, проте точна дата зйомки залишається невідомою.

Також невідомі і мотиви такого вчинку, тому, цілком ймовірно, що таким чином чоловік хотів продемонструвати свою проукраїнську позицію.

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В ролику зображено невідомого , який піднявся на ганок та за деякий час зірвав стяг терористів разом з держаком.

Опісля він заховав прапор і пішов.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2016 року в окупованому Донецьку активісти провели низку проукраїнських акцій у так званий "день прапора "ДНР".