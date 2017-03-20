Чому Чорне море стало "російським озером": думка експерта

Масштабне розгортання військового сектору Росії в окупованому Криму несе нові мілітарні загрози Європі.

Про це заявив експерт ГО "Майдан закордонних справ", редактор сайту Black Sea News Андрій Клименко, пише "Уніан".

За його словами, мілітаризація Криму призвела до його високої дотаційності й занепаду туризму. Але у підсумку – за три роки окупації півострова Кремль отримав повний контроль над регіоном Чорного моря.

"На сьогодні ракетний потенціал Криму – це 2500 кілометрів, тобто він сягає Італії й Центральної Європи. Чорне море стало російським озером. Сьогодні весь комплекс засобів військово-морського флоту, авіації, ракетних військ, військ ППО РФ тримає повний контроль над регіоном Чорного моря", – зазначив експерт.

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Клименко додав, що Південноатлантичний альянс ще не знайшло відповіді, як протидіяти діям Росії на окупованому півострові.

Додамо, у понеділок, 20 березня, Росія розпочала масштабні командно-штабні навчання ВДВ в окупованому Криму на полігоні "Опук".