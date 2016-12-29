Чому Гройсман потоваришував з Кличком: кумедна версія дружби політиків

У чинного прем'єр-міністра України вимальовується своя фішка. Володимир Гройсман любить ходити в народ – то в маршрутці покатається, то в аптеку забіжить.

Але рейтингу політику це не додало. Ймовірно, досі Гройсман просто ходив у народ не в тій компанії.

На допомогу Гройсману прийшла давня жіноча мудрість. Дівчата іноді заводять не дуже красивих подруг для того, аби на їхньому тлі виглядати ефектно.

Тому Гройсману, щоби здобути репутацію розумного політика був потрібен друг. Так Володимир Гройсман і Віталій Кличко опинилися в одній компанії – в Києві, на різдвяній ярмарці.

Говорив здебільшого Гройсман. Він у цій компанії почував себе все розумнішим. Тепер Володимиру Гройсману ніякі міжнародні переговори не страшні. Вистачить взяти з собою нового товариша.

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