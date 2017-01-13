Чорне море вкривається льодом біля Болгарії: вражаючі фото

Через аномально холодно зиму вперше за останні 63 роки замерзло Чорне море у Болграії.

Болгарія переживає найхолодніший період за останні сто років: в окремих районах температура повітря досягає -29°.

Через таку низьку температуру море в районі популярного курорту Бургас замерзло. Всього за останнє століття море в цій акваторії покривалося льодом лише тричі.

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Замерзло також і Варненське озеро. Для прикладу, у місті Варна в січні середньодобова температура зазвичай становить +3°, а цієї зими стовпчик термометра опускається до -11°.