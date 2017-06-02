День "тиші" минув не без обстрілів, але є хороші новини

Попри домовленості щодо дотримання так званого "режиму тиші" 1 червня проросійські бойовики на Донбасі все ж відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО.

Впродовж минулої доби терористи 28 разів обстрілювали українські позиції і двічі гатили із забороненого Мінськими угодами озброєння.

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Найгарячіше було на Приморському напрямку – там зафіксовано 18 обстрілів.

Натомість найтихіше було на Донеччині – лише два обстріли зі сторони бойовиків.

На Луганському напрямку у штабі зафіксували 8 випадків порушення "режиму тиші".

На щастя, за минулу добу жоден український воїн не загинув і не був поранений.

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