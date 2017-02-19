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Держава ігнорує росіянку, яка рятує українців на Донбасі, – ЗМІ

17:47, сьогодні 957 Читать новость на русском
Паспорт України
Паспорт України / Фото з відкритих джерел

Парамедик з Росії Ольга Симонова не може отримати українське громадянство та стоїть перед загрозою висилки в РФ.

Про це повідомляє DT.UA.

Після початку конфлікту на Сході України Симонова добровільно стала парамедиком Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова.

Термін її легального перебування в Україні завершується, а прохання про надання їй українського паспорту держава ігнорує. При цьому, оскільки дівчина відкрито підтримала Україну, то на батьківщині їй загрожує щонайменше в’язниця.

За словами самої Симонової, громадянство України вона намагається отримати вже більше 9 місяців – з лютого 2015 року.

Вона зазначила, що спілкується з іншими росіянами, які допомагають ЗСУ. До теперішнього моменту, українського громадянства не отримав жоден з них.

У всіх різні проблеми: хтось подає на політичний притулок, хтось хоче отримати посвідку на проживання (в декого навіть цього немає). Мені поки що невідомі випадки, щоб хтось вирішив свої проблеми. Декого з цих людей підтримують ті або інші міністерства, вони пишуть подання у відповідні органи. Так само, як і на мене є подання МОЗ. Ми навіть довідки про несудимість дістали (їх надіслали з РФ). Пакети документів подані. Але йдуть відмови,
– зазначила вона.

Про надання дівчині громадянства клопотала і міністр Уляна Супрун, проте її подання у Президента відхилили, зазначає ЗМІ.

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Теги: Україна Волонтери
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