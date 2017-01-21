Держшахта купила чай і каву по 6666 гривень за одну пачку

Державне підприємство "Селідоввугілля" закупило 30 упаковок чорного чаю "Нурі" по 90 грам і каву "Якобс" по 48 грам за 199 999 гривень.

Відповідна інформація міститься в системі ProZorro. Якщо розділити загальну суму, зазначену в договорі, на кількість придбаного товару, то виходить 6666 гривень за упаковку. Читайте також: Група депутатів просить перевірити поїздку Ляшка в Таїланд Постачальником є фірма "Корнер-ПАК", зареєстрована в Покровську. Керівник – Людмила Пальчик, яка проживає в Києві. Крім того, з цією фірмою "Селідоввугілля" уклало 17 договорів на поставку продукції, серед яких м'ясо по 4000 грн/кг, вода по 588 грн/літр.

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