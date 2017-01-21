  • укр
  • рус
16:19
21 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду
Вєсті Кремля
21:43, 20 січня
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, 20 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 13:00: Страшне ДТП в Італії. Солдат-строковик загинув на Миколаївщині
Випуск новин
14:18, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Десятки країн долучились до акцій протесту проти Путіна

16:08, сьогодні 94 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Понад 50 країн світу долучилися до міжнародної акції протесту "Стоп Путін – Стоп війна!".

Акцію підтримали у Парижі, Нью-Йорку, Афінах, Відні, Сіднеї, Варшаві, Римі, Амстердамі, Берліні та Празі.

В Україні до протесту приєднались жителі 23 міст з усіх областей. Як розповів кореспондент 24 Каналу з місця події, на майдані Незалежності зібралось понад 100 активістів. Вони вимагають від російського президента вивести війська з Донбасу та деокупувати Крим. А також звільнити кремлівських політв'язнів.

Читайте також: Путін поговорив з Меркель та Олландом про Донбас і полонених

В Нідерландах також проходить Антипутінська акція. Там в Амстердамі на площі Рембранта зібрались українці, які проживають в Нідерландах, а також і голландці. Активісти, окрім загальних вимог до Путіна, також вимагають цілодобового моніторингу лінії розмежування місією ОБСЄ.

Теги: Україна Володимир Путін протести Нідерланди Київ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Захисники неба. Як легендарні
сьогодні, 15:09 Захисники неба. Як легендарні "кіборги" боронили донецький аеропорт (унікальні кадри)
Ірина Вовк 1 1750
Украинской власти нужно посмотреть правде в глаза, какой бы страшной она не была
сьогодні, 15:01 Украинской власти нужно посмотреть правде в глаза, какой бы страшной она не была
Дмитро Бєлобров 7440
Бойцы любят воспевать войну – война воздает тем, кто выжил
сьогодні, 12:03 Бойцы любят воспевать войну – война воздает тем, кто выжил
Володимир Шередега 857
Живі ланцюги і флешмоби: як Україна святкуватиме День Соборності
сьогодні, 11:00 Живі ланцюги і флешмоби: як Україна святкуватиме День Соборності
457
Інавгурація Трампа, закриття фабрики
сьогодні, 09:06 Інавгурація Трампа, закриття фабрики "Рошен" у Росії, – головне за добу
2046
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Полторак погодив масштабні зміни у харчуванні військових
 20 січня , 02:19 2
У центрі Києва горів житловий будинок
 17 серпня 2016 , 14:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук