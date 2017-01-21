Десятки країн долучились до акцій протесту проти Путіна

Понад 50 країн світу долучилися до міжнародної акції протесту "Стоп Путін – Стоп війна!".

Акцію підтримали у Парижі, Нью-Йорку, Афінах, Відні, Сіднеї, Варшаві, Римі, Амстердамі, Берліні та Празі.

В Україні до протесту приєднались жителі 23 міст з усіх областей. Як розповів кореспондент 24 Каналу з місця події, на майдані Незалежності зібралось понад 100 активістів. Вони вимагають від російського президента вивести війська з Донбасу та деокупувати Крим. А також звільнити кремлівських політв'язнів.

Читайте також: Путін поговорив з Меркель та Олландом про Донбас і полонених

В Нідерландах також проходить Антипутінська акція. Там в Амстердамі на площі Рембранта зібрались українці, які проживають в Нідерландах, а також і голландці. Активісти, окрім загальних вимог до Путіна, також вимагають цілодобового моніторингу лінії розмежування місією ОБСЄ.