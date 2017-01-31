Директор Центру оцінювання пояснив основну відмінність цьогорічного ЗНО

6 лютого розпочнеться реєстрація випускників на незалежне Зовнішнє оцінювання. Триватиме вона до 17 березня.

Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Він закликав усіх охочих реєструватися заздалегідь.

Крім електронної заяви, необхідно подати пакет документів. Цьогорічні випускники мають їх принести у свої школи, оскільки випускні іспити і ЗНО цього року об'єднали. А от перелік предметів для ЗНО лишився незмінним та складається з 12 предметів.

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Основна новація полягає у тому, що Державна підсумкова атестація для випускників шкіл відбувається виключно у формі ЗНО. Тобто особа за результатами проходження цього тесту отримує дві оцінки – перша у шкалі 1-12 балів для школи і шкала до 200 балів – це оцінка , яка використовується в процесі вступу до вишів,

– розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.