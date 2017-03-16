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Діти колишніх міністрів та нардепів вступали до вузів за фейковим ЗНО

10:53, сьогодні 70 Читать новость на русском
У списку є діти, які взагалі не здавали ЗНО.
У списку є діти, які взагалі не здавали ЗНО. / gromada.ks.ua

Діти колишніх глав міністерств, екс-нардепів та працівників апарату Верховної Ради вступили до вузів за підробленими результатами ЗНО.

Про це сказав прокурор Генеральної прокуратури Олександр Новіков, інформує "Укрінформ".

За його словами, переважна більшість – це діти працівників апарату Верховної Ради, народних депутатів колишнього скликання, колишніх керівників ГПУ, Міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони України.

Новіков додав, що у цьому переліку є особи, які взагалі не здавали ЗНО.

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Також він додав, що близько сотні осіб відраховані з бюджетних місць навчання за використання підроблених балів ЗНО.

Зараз ГПУ встановлює суму коштів, яку витратили для навчання тих осіб, чиї результати ЗНО були підроблені.

Теги: Україна ГПУ ЗНО освіта
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