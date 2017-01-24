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Дії чиновників Мінінфраструктури та АМПУ призвели до збитків на 21 млн грн

13:59, сьогодні 130 Читать новость на русском
ДП
ДП "Бердянський морський торговельний порт" / portinfo.com.ua

ДП "Бердянський морський торговельний порт" поскаржилося ГПУ на керівництво Бердянського філіалу АМПУ і заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, чиї дії спровокували мільйонні втрати держпідприємства і держбюджету.

Про це повідомляють "Коментарі". Міністерство інфраструктури опинилося в центрі скандалу. В Генпрокуратуру надійшла заява від ДП "Бердянський морський торговельний порт", в якому повідомляється про злочин, скоєний посадовими особами ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ), Мінінфраструктури та ТОВ "Аскет Шиппінг".

У зверненні йдеться про те, що дії керівництва Бердянської філії АМПУ і заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка могли призвести до зменшення доходу держпідприємства майже на 21 млн грн і прямих втрат держбюджету на майже 6,5 млн грн. Нагадаємо, що Ю. Лавренюк є членом команди В. Омеляна і курирує в Міністерстві інфраструктури питання протидії корупції.

Заявник вважає, що ТОВ "Аскет Шиппінг" отримало реєстрацію статусу портового оператора в Реєстрі АМПУ, незважаючи на численні порушення. Зокрема, у суб’єкта господарювання ТОВ "Аскет Шиппінг" були відсутні достатні підстави для отримання статусу портового оператора.

У відповідності з законом портовий оператор (стивідорна компанія) – це "суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, який проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності". У свою чергу, морський термінал – це "розташований у межах морського порту єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку і обслуговування суден та пасажирів".

За даними заявника, розташоване на території Бердянського морпорту ТОВ "Аскет Шиппінг" не мало в 2016 році і не має зараз морського терміналу і єдиного вантажно-розвантажувального майнового комплексу. Функції терміналу виконує змонтований на базі КрАЗу, який виставляється під борт судна стрічковий конвеєр, призначений для навантаження картоплі або буряка, і бункер до нього, в який з вантажівки звалюється зерно і потім зазначеним конвеєром подається в трюм.

З допомогою пристрою, який, мабуть, не може вважатися терміналом, "Аскет Шиппінг" з 20.07.2016 за 01.01.2017 перевантажив 205 539 тонн зернових. Крім того, відповідно до фінансового плану 2016 року, затвердженого КМУ, весь зазначений обсяг робіт повинен був виконуватися іншою компанією – ДП "БМТП", як легальним портовим оператором.

Доказом правопорушення під час внесення даних до Реєстру морських портів є сам Реєстр. У ньому, за станом на 17 січня 2017 року, зазначено, що в Бердянському морському порту площа терміналу ДП "БМТП" з кодом UAERDSEB становить 298 023,1 кв. м і розташований він на причалах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. А площа терміналу ТОВ "Аскет Шиппінг" з кодом UAERDASK складає ті ж самі 298 023,1 кв. м і розташований він на тих же самих причалах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 і доданому №9.

Причому, у першого на вказаній площі розміщені склади, побутові приміщення, крани, під’їзні шляхи, об’єкти інфраструктури, а у другого – конвеєрна стрічка на автомобілі і металевий бункер.

Також наголошується, що на письмові запити ДП "БМТП" до керівництва АМПУ і в Мінінфраструктури про підстави внесення ТОВ "Аскет Шиппінг" в Реєстр портових операторів відповідей не було. Єдиною реакцією стали ініційовані заступником міністра Юрієм Лавренюком перевірки роботи ДП "БМТП".

Скарги ДП "БМТП" на дії Юрія Лавренюка посадовими особами Мінінфраструктури також не розглянуто.

Теги: АМПУ ГПУ Бердянськ ДП "Бердянський морський торговий порт" "Аскет Шипінг" Юрій Лавренюк Міністерство інфраструктури
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