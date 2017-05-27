До України приїхали волонтери, які вчитимуть дітей англійської
23:08, 26 травня 135 Читать новость на русском
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Українських дітей вчитимуть англійської волонтери із-за кордону. До участі у благодійному проекті зголосилося 600 людей зі 143 країн світі.
Приїхали в Україну за власний кошт. Працюватимуть у маленьких містечка та селах. Перші 200 іноземців уже склали присягу.
"Я мав багато друзів у школі, які емігрували з України. Також у мене є друзі, які надихнули мене слідкувати за подіями у цій країні, бо вона цікава. Тому я сюди приїхав", – розповів волонтер з Ізраїлю Хен.
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Джерело: 24 Канал
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