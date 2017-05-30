До вищої кваліфікаційної комісії суддів активісти принесли заплямовані грошима та кров'ю мантії

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Вища кваліфікаційна комісія суддів зараз проводить відбір кандидатів на посади суддів Верховного суду. Але з усіх висновків, які зібрала Рада доброчесності, комісія врахувала лише 20%.
Претензії стосувалися тих, хто не може пояснити походження статків, виносив рішення щодо активістів майдану, і тих, чиї рішення скасовували у Європейському суді з прав людини.
Активісти вимагають, щоб голосування комісії було відкритим і поіменним. Щоб кожен пересічний українець знав, хто саме протягує на посади суддів-негідників.
Наша вимога щоб це голосування відбувалося прозоро і щоб ми бачили, хто пускає ватників, хто пускає суддів майдану, хто пускає інших негідників в найвищі посади найвищої судової інстанції України,
– заявив експерт ГО "Реанімаційний пакет реформ" Вадим Міський
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