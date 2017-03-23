До зони ураження від вибухів у Балаклії потрапили 36 тисяч осіб, – Гройсман

Мешканці населеного пункту Балаклія намагаються повернутися назад, аби хоча б забрати найнеобхідніші речі. Втім, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який прибув на Харківщину, закликав не робити цього через існуючу небезпеку.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

На усіх пунктах пропуску збільшилася кількість поліції, яка не пропускає мешканців у так звану "червону зону". У населені пункти дозволяють заходити лише військовим, правоохоронцям та пожежникам.

Володимир Гройсман наголосив, що у штабі очікують на зменшення інтенсивності горіння.

Фахівці повідомили, що вибухи можуть тривати близько тижня. За попередніми даними, на військових складах зберігали 125 тисяч тонн боєприпасів. Площа військових складів – 368 гектарів.

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Нагадаємо, 23 березня близько 3 години ночі стався вибух на військових складах в Балаклії. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що причиною пожежі є диверсія.