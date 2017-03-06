Доба в зоні АТО: підсумки "перемир'я" на фронті
23:27, 5 березня 153 Читать новость на русском
Цієї доби, 5 березня, на сході України один військовий загинув, десятеро поранені, ще двоє травмовані. Напади бойовиків зафіксовані вздовж всієї лінії розмежування.
Сьогодні в Мар'їнці оголосили черговий режим припинення вогню. Невідомо, наскільки вистачить терористів. Принаймні дві години вони не стріляли. Але ворожий снайпер не спить і вже встиг поцілити в українські позиції з крупного калібру.
Ворожих стрільців на цій ділянці фронту багато. Вони вицілюють бійниці на позиціях. Тому бійці пересуваються між будинками перебіжками. А от терористи, поки режим тиші ніби є, відкрито укріплюються.
Більше – дивіться в сюжеті.
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Джерело: 24 Канал
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