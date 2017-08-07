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Добкін-старший пояснив, чому його брат так дивно поводиться в Раді

18:05, сьогодні 4357 Читать новость на русском
Дивна поведінка Добкіна-молодшого в Раді (Фотожаба)
Дивна поведінка Добкіна-молодшого в Раді (Фотожаба) / Фото з соцмереж

Народний депутат від "Опоблоку" Дмитро Добкін періодично поводиться досить дивно у Верховній Раді не через прийом наркотичних речовин, а тому, що депутату не комфортно в приміщенні Ради.

Таке пояснення озвучив брат нардепа Михайло Добкін в ефірі "112 каналу". Добкін-старший категорично заперечив, що його молодший брат може вживати наркотики.

"Він через свій характер дуже некомфортно почувається у Верховній Раді. І я там некомфортно почуваюся. Там дуже складна енергетика, саме під куполом. Я ось кажу, що Київ не годиться для столиці. Я не знаю, що на цьому місці було. Може, кладовище, може, болото яке, може, стадо мамонтів померло", – пояснює Добкін-старший.

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За його словами, у нього починають сльозитися очі та підвищувати тиск, коли він заходить в приміщення Верховної Ради.

Неадекватну поведінку в Раді нардепа Добкіна-молодшого неодноразово фіксували камери.

Пропонуємо згадати найдивніші відео за участі Добкіна-молодшого у Раді.

Теги: Новини України Михайло Добкін Верховна Рада
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