"Доктор Пі" не з'явився на судове засідання

Скандальний "Доктор Пі" ігнорує суд. Сьогодні він не з’явився на засідання апеляційного суду Тернопільщини.

Там Андрій Слюсарчук оскаржує попередні рішення, за якими його засудили до позбавлення волі на 8 років.

Під час засідання захисники клопотали про його перенесення. Мовляв, новому адвокату треба час, аби ознайомитися із майже 50-тьма томами справи.

Тож засідання таки перенесли на середину березня.

Нагадаємо, Андрія Слюсарчука, якого називають "Доктор Пі", звинувачують у незаконній лікарській діяльності, завданні тяжких тілесних ушкоджень, шахрайстві та підробленні документів. Улітку за ухвалою Львівського апеляційного суду він вийшов на волю за "законом Савченко". Тепер вимагає зняття усіх звинувачень і планує продовжувати свою діяльність.