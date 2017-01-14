Долар по 30 гривень – це нова реальність, до якої потрібно звикати, – експерт

Курс гривні щодо долара в середньостроковій перспективі буде витриманий у коридорі 30 гривень. Це вже нова реальність для України на певний період часу. Але питання, якою ціною вдасться утримувати цей курс.

Про це сайту "24" повідомив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

До кінця 2017 року є всі можливості витримувати курс у співвідношенні близько 30 гривень за долар. Можуть бути коливання до 5%,

– говорить економічний експерт.

За словами Олега Устенка, щоб утримувати такий курс, Україні необхідно залучити зовнішнє фінансування. Цей обсяг можна оцінити в межах 5-10 мільярдів доларів. Але, підкреслює він, швидше за все, ці надходження складуть від 2 до 3 мільярдів доларів. Саме тому курс буде не 27,2 гривні за долар, як закладено в Держбюджеті, а 30 гривень, тому що решту суми треба намагатися залучати у вигляді кредитів або за рахунок зменшення золотовалютних резервів.

Експерт бачить два сценарії, за якими розвиватиметься ситуація – оптимістичний і песимістичний. Оптимістичний реальний при умові проведення Україною реформ.

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"Україна залучає прямі іноземні інвестиції в обсязі близько 3 мільярдів доларів. Залишок коштів може перекрити за рахунок зовнішніх запозичень міжнародних фінансових інституцій. Але для того, щоб займати гроші, перш за все у МВФ, Україна повинна активніше рухатися по шляху проведення реформ. Це дасть змогу витримувати курс до 30 гривень до кінця 2017 року", – говорить Устенко.

Водночас песимістичний сценарій може розвиватися при відсутності реформ.

Немає реформ – немає співпраці з МВФ та іншими інституціями. Тоді основна альтернатива – зменшувати обсяги золотовалютних резервів. Це дозволить підтримувати курс гривні. Але ціною зменшення ЗВР, які тільки на перший погляд здаються великими – трохи менше 15,5 мільярда доларів. Ця величина потребує постійного поповнення, тому що вона перекриває близько трьох місяців,

– підкреслює Олег Устенко.

Нагадаємо, 13 січня курс валют стрімко пішов вгору. Як пояснили в Нацбанку, зниження курсу гривні пов'язане з традиційним для перших місяців року сезонним спадом ділової активності.