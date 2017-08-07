Допит Полякова в НАБУ закінчився передчасно

Допит народного депутата від "Народного фронту" Максима Полякова у НАБУ, який тривав 1,5 години, закінчився.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Значна частина інформації з допиту є таємницею слідства.

За словами Максима Полякова, допит тривав так мало через порушення зі сторони детективів НАБУ. Мовляв, існує неспівпадіння у розшифровці тексту з агентом НАБУ під час отримання хабара. За словами нардепа, у розмові він каже, що гроші йому не потрібні. Незбіг інформації існує у тексті підозри, які йому вручили.

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Саме через це, за словами депутата, не склалося спілкування з детективом НАБУ. Наразі працівники бюро не дають жодної інформації. Раніше повідомлялося, що НАБУ будуть оприлюднювати інформацію щодо підозрюваного.

Антикорупційні органи готуються до суду і будуть вимагати від Феміди, щоб вона стягнула заставу Полякова на користь держави. САП вважає, що нардеп порушує умови міри запобіжного заходу. Як відомо, Поляков вніс заставу у розмірі 300 тисяч гривень.