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"Дорога до серця" – кожен може стати благодійником

Нова тема 12:40, сьогодні 29 Читать новость на русском

"Дорога до серця", де кожен може врятувати тисячі дитячих життів.

Компанія WOG оголосили старт 13-го щорічного благодійного проекту, мета якого – зібрати кошти на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень.

"Для компанії WOG – це дуже важлива активність, коли ми можемо допомогти дитячим серцям битися. Ми виготовили символічні сердечка, які кожен клієнт як на АЗК WOG, так і кафе може придбати за 3 грн. І всі зібрані гроші підуть в якості допомоги лікарням на покупку устаткування", – розповіла Ольга Капустина директор з маркетингу "ВОГ РІТЕЙЛ".

"Тобі це наче нічого не вартує, а для когось це дуже велика цінність. Потрібно допомагати хто чим може", – сказав ноумен Дядя Жора.

"Якщо це хоча б одній дитині допоможе, то це вже для мене величезний кусок щастя", – поділилась співачка Мамаріка.

Придбати сердечка можна до кінця серпня. Гроші підуть на обладнання лікарень у Херсонській і Волинській областях та столичний Центр дитячої кардіології і кардіохірургії. Це прилади для реанімації, діагностики та лікування немовлят, а також операційний стіл для пологів. Загалом потрібно близько мільйона гривень.

"Мені дуже важливо, що ми такими кроками допомагаємо лікарням не обов'язково третього рівня, а й селищам міського типу. Тому що там теж працюють лікарі, там теж є наші дітки", – сказала Ірина Гуцал, директор Української біржі благодійності.

"Воно врятує не одне життя. У нас у Старій Вижві народжується до 400 немовлят, і ті немовлята з вродженими вадами серця. Вони повинні ще до народження мати встановлений діагноз. Є УЗД-апарати, які можуть це зробити", – розповіла Майя Олексюк, заступник головного лікаря Старовижевського ЦРК.

У попередній акції "Дорога до серця" українці зібрали понад мільйон гривень. На ці гроші придбали і відремонтували обладнання дитячих кардіоцентрів Києва, Ратного, Ковеля, Первомайська та інших міст.

Теги: Лікування благочинність пальне
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