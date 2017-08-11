Дружина Балчуна розповіла про плани чоловіка після "Укрзалізниці"

За словами дружини екс-глави "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна Джоанни, сім'я планує поїхати на відпочинок.

9 серпня глава Войцех Балчун подав у відставку. Згодом Кабінет міністрів офіційно звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління "Укрзалізниці".

Читайте також: Зібров прокоментував відставку Балчуна з поста глави "Укрзалізниці"

За словами Джоанни Балчун, наразі вона чекає повернення чоловіка у Польщу. Коли він повернеться – наразі невідомо, адже Войцех ще не закінчив усі службові справи.

Чоловік зараз у Китаї. Тому речі він не забрав. У кабінеті у нього наші сімейні фото. Не знаю точно, чи була гітара. Але в Україну він її з собою брав,

– розповіла дружина Балчуна.

Також вона зазначила, що чоловік найближчим часом не буде давати концерти, але, ймовріно, перед Новим роком він повернеться у свій колектив "Chemia".