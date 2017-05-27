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Два поїзди зіткнулися на Хмельниччині: з’явилися кадри з місця аварії

10:00, сьогодні 1487 Читать новость на русском

В суботу, 27 травня, на залізничній станції "Нігин", що у Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди

Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на очевидців.

"Приїхали 2 "швидкі", потім автобус. Я бачила групу дітей шкільного віку... Народ спочатку кинувся в ліс, ми пішли по шляхах. Там буквально 200 метрів і станція Нігин. Від неї до селища йде сільська дорога", – розповіла жінка, яка стала очевидцем аварії.

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Цю інформацію підтвердили і в поліції Хмельниччини.

Вантажний потяг якраз стояв на завантажуванні вапняковим каменем, коли відбулось зіткнення із пасажирським потягом сполученням Київ - Кам’янець-Подільський. Рух потягів на цій ділянці залізниці було зупинено,
– повідомили в поліції.

Попередньо встановлено, що у пасажирському потязі, який прямував з Києва до Кам’янця-Подільського, їхали на екскурсію школярі. Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти. У всіх діагностували забої різних частин тіла. Жертв немає.

На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Кам’янець-Подільського відділення поліції.

Теги: Україна Фотоновини Аварії та ДТП Чернігів залізниця
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