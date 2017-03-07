Два заводи Фірташа тимчасово зупиняють свою роботу

Заводи Ostchem в Рівному та Черкасах зупинили свою роботу через різке падіння тиску.

Заводи змушені почати процедуру "гасіння" агрегатів аміаку. Про це повідомляє профільне видання Інфоіндустрія.

Таким чином, це призведе до суттєвого скорочення виробництва селітри – в Рівному до 50%, а в Черкасах до повної зупинки виробництва карбаміду.

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Раніше почалася зупинка агрегатів виробництва селітри в Сєвєродонецьку.

Після зупинки агрегатів аміаку в Черкасах і в Рівному заводи ще можуть працювати на імпортному аміаку, однак, виробництво в Сєвєродонецьку зупиняється повністю через подорожчання аміаку на світовому ринку.

Довідка: Ostchem Holding AG – холдингова компанія, яка об'єднує групу хімічних підприємств і входить до складу фінансово-промислової групи Group DF Дмитра Фірташа.