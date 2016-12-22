Двоє поліцейських постраждало під час сутички через знесення МАФів

В ніч на 22 грудня у Києві поблизу станції метро "Політехнічний інститут" відбулося знесення розміщених там МАФів. На місці інциденту сталась сутичка, в тому числі за участю поліції.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, загалом постраждало п’ятеро осіб – двоє правоохоронців та троє цивільних громадян. Загалом же на місці події працювало близько 150 правоохоронців. Аби не допустити фізичного протистояння та масової бійки, правоохоронці вимушені були втрутитися у ситуацію. У результаті демонтажні роботи не проводили і через деякий час учасники подій розійшлися. Загалом до столичної поліції надійшло п’ять повідомлень лікарів про надання допомоги постраждалим на вул. Політехнічній, із них двоє – працівники поліції, а також більше 10-ти повідомлень щодо цих подій,

– йдеться в повідомлені поліції. Всі відомості відповідним чином зареєстровані. Вирішується питання щодо правової кваліфікації подій. Нагадаємо, вночі при спробі демонтувати МАФи сталась масова сутичка.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter