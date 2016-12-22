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Телеканал новин 24 Двоє поліцейських постраждало під час сутички через знесення МАФів
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Двоє поліцейських постраждало під час сутички через знесення МАФів

12:49, сьогодні 517 Читать новость на русском
Знищені МАФи
Знищені МАФи / 24 Канал

В ніч на 22 грудня у Києві поблизу станції метро "Політехнічний інститут" відбулося знесення розміщених там МАФів. На місці інциденту сталась сутичка, в тому числі за участю поліції.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, загалом постраждало п’ятеро осіб – двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

Загалом же на місці події працювало близько 150 правоохоронців.

Аби не допустити фізичного протистояння та масової бійки, правоохоронці вимушені були втрутитися у ситуацію. У результаті демонтажні роботи не проводили і через деякий час учасники подій розійшлися. Загалом до столичної поліції надійшло п’ять повідомлень лікарів про надання допомоги постраждалим на вул. Політехнічній, із них двоє – працівники поліції, а також більше 10-ти повідомлень щодо цих подій,
– йдеться в повідомлені поліції.

Всі відомості відповідним чином зареєстровані. Вирішується питання щодо правової кваліфікації подій.

Нагадаємо, вночі при спробі демонтувати МАФи сталась масова сутичка.

Теги: Україна Київ Поліція
Джерело: 24 Канал
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