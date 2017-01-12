Економити вигідно: як сплачувати за комуналку, якщо в платіжці "нуль"

Субсидії від держави на оплату енергоносіїв спровокували ситуацію, коли споживачі отримують платіжки, де в рядочку "до сплати" вказано "0 грн". Чи дійсно це означає, що нічого не треба платити, і як це виглядає на практиці — з'ясовували журналісти сайту "24".

Ситуація, коли у платіжці нульові цифри до оплати, виникає, коли сума призначеної субсидії повністю покриває фактично використану споживачем вартість послуги. Але, як ми знаємо з роз’яснень Мінсоцу та інших компетентних органів, існує таке поняття, як обов'язкова частка платежу. Пунктом 15 чинного Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій визначено: "Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати свою обов’язкову частку витрат на оплату цих послуг. У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість".

То не платити чи все-таки платити?

Зекономив — не плати

Як пояснив у коментарі сайту "24" аналітик громадської організації "Публічний аудит" Тарас Галайда, якщо внаслідок економії ресурсів маєте переплату – зайві кошти можна не платити.

Якщо кошти перерахованої субсидії не використані внаслідок економного споживання послуг, підприємство, якому перераховано надлишкову суму субсидії, зараховує її як оплату спожитих послуг (у тому числі обов'язкової частини платежу) в наступному періоді. Особа, якій призначено субсидію, можете використовувати суму переплати для оплати послуг та не платити обов’язковий платіж (або сплачувати його частково), поки не вичерпається сума переплати. Тому, коли споживачі отримують платіжки з "0", обов’язковий платіж можна не сплачувати,

— уточнив експерт.

Наприклад, держава надала вам 1000 гривень на оплату газу за умови, що ви використаєте не більше 200 кубів на місяць. (Норму цю беремо умовно. І нагадуємо, що Кабінет міністрів у квітні минулого року знизив норму споживання газу до 5,5 із 7 куб. метрів на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний період). Всього це коштує близько 1380 гривень (200 кубів по 6,9 гривні). Тому врахувавши надану субсидію ви мали б доплатити 380 гривень своїх коштів. Якщо ви економили і використали всього 100 кубів — до сплати буде 690 гривень. З урахуванням 1000 від держави маєте залишок коштів 310 гривень.

Або якщо ви використали 150 кубів, при цьому ще й заплативши обов’язковий платіж 500 гривень, то виходить: 150*6,9 = 1035-500 = 535 – сума до сплати. А держава дала вам 1000. Тож маєте залишок 465 гривень.

І якщо такі "залишки" накопичились у вас на рахунку – виникає момент, коли можна не платити. Або платити – тоді кошти продовжать накопичуватись.

Встигнути до часу "ікс"

Однак Тарас Галайда наголосив: якщо переплата залишиться на кінець опалювального сезону, її можуть повернути в бюджет відповідною постановою КМУ, як це відбулося в минулому році.

Переплата ваша, поки не закінчився рік, а потім можуть забрати, а можуть і ні – усе залежить від того, як вирішить Кабмін,

– відзначив експерт.

На сьогодні, за Постановою КМУ № 319 від 27.04.2016, невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) повертається виробником/виконавцем такої послуги до бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій. Частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, що еквівалентна вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг з газо-, електропостачання, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди, а залишок невикористаної суми повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій.

Про хитрощі надавачів послуг

Облгази, обленерго та інші надавачі послуг часто-густо дають споживачам, м'яко кажучи, недостовірну інформацію. Зокрема, під час роботи над цією публікацію ми не одноразово натикалися на ситуації, висвітлені регіональними медіа: коли споживачі зверталися по роз'яснення щодо "нульової платіжки" до теплопостачальників, і ті переконували, що платити треба в будь-якому випадку. Мовляв, потім вам зроблять перерахунок, ще й винні державі будете.

Але є один суттєвий нюанс: закон визначає, що субсидія є безповоротною. Тобто, нараховані вам державою "субсидіальні" кошти не передбачено повертати назад, доки ви є отримувачем субсидії. Вони залишаються на вашому рахунку, і мають зараховуватися постачальниками послуг як оплата за наступний місяць. Але варто слідкувати за цією цифрою на своєму рахунку. Для цього можна зателефонувати в обслуговуючу організацію і запитати, скільки є коштів.

Таємниця за сімома замками

Разом з тим зрозуміти чи хоча б побачити, яка саме нараховується та сума субсидії – досить складно. Так, є певна формула, є нормативи, якими користуються компетентні служби. Але пояснити суть вони чи то не бажають, чи не вміють. Зокрема, на звернення сайту "24" до прес-служби Мінсоцполітики з проханням дати роз'яснення, як саме нараховується субсидія і як виходить, що у платіжці "0", у відомстві відповіли, що платіжки не належать до компетенції Міністерства. "Ми тільки призначаємо субсидію", — сказали там.

Менше з тим, судячи з усього вищез'ясованого, економити енергоресурси варто – таким чином і платити потрібно буде менше. А міф про те, що треба "випалити" весь об’єм газу чи електроенергії, який надано субсидією, – частково міф.

Тарас Галайда підсумував: протягом опалювального сезону можна економити і за рахунок субсидії менше платити обов'язковий платіж або зовсім його не платити. Але коли сезон закінчиться – все, що залишилося (за винятком 100 кубів газу), заберуть назад до бюджету.

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