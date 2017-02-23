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Експерт: Через отруєння людей контрафактним спиртом міністр АПК Кутовий повинен піти у відставку

10:15, сьогодні 206 Читать новость на русском
Алкоголь
Алкоголь / Фото з відкритих джерел

Покарання у вигляді штрафу в 1700 гривень посереднику, який продав спирт, яким потім отруїлися кілька десятків людей, обурливе.

Люди, причетні до такого бізнесу, повинні нести серйозну відповідальність. Це стосується і чиновників, які допустили трагедію, в першу чергу керівників МінАПК. Так вважає координатор Форуму порятунку Києва Віталій Черняховський.

"... На цьому робляться величезні гроші, і, природно, рука руку миє. В цьому випадку мова повинна була йти про кримінальну відповідальність, а не про штраф", – вважає експерт.

Черняховський підкреслив, що якщо підтвердиться інформація про те, що до виробництва контрафактного спирту причетні підприємства державного концерну "Укрспирт", то і його керівництво, і керівництво МінАПК повинні негайно піти у відставку.

"Якщо спирт дійсно проводився на Артемівському заводі "Укрспирту", то, значить, "Укрспирт" дійшов до останньої стадії деградації. Мало того, що вони роблять невраховану продукцію, звичайний етиловий спирт, то тепер вони вже перейшли на отруту для здешевлення виробництва. І це все реалізовується в мережах, адже ніякого контролю зараз немає. Якби ніхто не отруївся, то ніхто б нічого і не дізнався. Ми маємо справу з повним розкладанням державних структур", – зазначив він.

Черняховський переконаний, що і директор заводу, і головний інженер не могли не знати про те, що відбувається. Швидше за все, вони просто хотіли заробляти. Такі дії, на думку експерта, повинні жорстко каратися державою, аж до довічного ув'язнення.

"Безкарність породжує нові злочини. Штраф в цьому випадку – це просто посміховисько. Це буде породжувати нові отруєння, виробництво неякісного спирту продовжиться. Адже, виходить, що роби, що хочеш, -–і тобі за це нічого не буде", – обурений експерт.

Також він вважає, що відповісти повинні чиновники, які допустили корупцію і зловживання в галузі.

"На підприємстві, підпорядкованому МінАПК незаконно проводиться метиловий спирт. Природно, міністр Тарас Кутовий повинен піти у відставку, так само, як і керівник "Укрспирту", – переконаний Черняховський.

Він нагадав, що в аграрній сфері зараз маса порушень і те, що стало відомо, це лише одна мільярдна того, що відбувається насправді.

"Це маленький штрих, який випадково сплив через те, що отруїлися люди, почалося якесь розслідування і в результаті вийшли на виробника. І виявилося, що контрафакт, підроблений спирт, який не годиться для вживання, проводився на держпідприємстві. Абсурд повний", – обурений Віталій Черняховський.

Нагадаємо, що на початку місяця Червонозаводський райсуд Харкова призначив штраф для постачальника метанолу, що використовувався для виготовлення сурогату, в розмірі 1700 гривень. В ході судового розгляду не було доведено, що людина знала, для чого буде використаний куплений спирт.

У минулому році в Україні від отруєння фальсифікованим спиртом померли 69 осіб. Тільки в Харківській області 100 людей отруїлися контрафактними напоями, з них померли – 53.

Теги: Україна алкоголь
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