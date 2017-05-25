Експерти назвали затримання екс-податківців показовим

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Спецоперація тривала у 15 областях. Провели понад 450 обшуків. Залучено понад 2 тисячі правоохоронців. Задіяна спецтехніка і гелікоптери. Затримано 22 людини. Але ключові затримані вже вийшли під заставу.
А от генпрокурор, в цей час звітував про виконану роботу в Парламенті.
Екс-начальника Луганської податковї адміністрації Олега Антипова, якого затримали з майже 4 мільйонами доларів відпустили під заставу в 15 мільйонів гривень. Він, до слова, кум керівника фейкової податкової інспекції так званої ЛНР.
Уникнув арешту і Станіслав Денесюк, який свого часу очолював ДПА в Харківській області. Може вийти за 120 мільйонів. Денис Шинкаренко - цей також прокатався гелікоптером в Київ і заплатить заставу в 100 мільйонів гривень. А адмінресурсу на спецоперацію таки витратили немало.
Спецоперація із затримання десятків або сотень співробітників екс-податківців часів Клименка і Януковича. Була спеціально спланована в день звіту генпрокурора. А що в цьому поганого,
– заявив народний депутат України Антон Геращенко.
Те, що підозрюваних відпустять під заставу не сумнівався ніхто, навіть Генпрокурор. Корупційні суди ніхто не реформував.
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