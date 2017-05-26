Експрес-весілля в Україні. Скільки пар вже встигли розлучитись

В Україні вже близько півтора року діє так званий проект "експрес-весілля", коли закохані можуть одружитись за одну добу. За цей термін розлучились близько 0,3% молодих пар.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, інформує "РБК-Україна".

Загалом, за цей період розлучились 8500 пар.

Читайте також: Порошенко прийшов на весілля до бійця АТО: приніс дуже вагомий подарунок

"За ці півтора року розлучилося 8500 пар розлучилися. Лише 0,3% - це кілька пар молодят, які скористалися цією послугою, розлучилися", – заявив Петренко.

Він також нагадав, що цей проект діє в 35 містах України.