Есмінець США вистрілив у бік іранських катерів

В Ормузькій протоці, яку вважають стратегічною, американський корабель зробив попереджувальні вистріли сигнальними ракетами у напрямок військових катерів Ірану.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США, передає "Радіо Свобода".

У Пентагоні розповіли, що ця подія відбулася 8-го січня.

Військові США наголосили, що 4 штурмові катери Ірану взяли курс у бік ракетного есмінця Mahan та стрімко до нього наближались.

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Із американського корабля у відповідь дали попереджувальні сигнали з ракетниці, а гелікоптер також скинув у воду попереджувальний сигнал.

Відомо, що катери Ірану наблизилися до американського есмінця на відстань 800 метрів.