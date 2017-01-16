Facebook оголосив війну фейковим новинам

У соцмережі Facebook більш ретельніше перевірятимуть новини. Їх пропускатимуть через спеціальний фільтр.
Наразі нововведення обіцяють запровадити в Німеччині. Зроблять це за кілька тижнів.
Потенційно неправдиві новини, що надходять із сумнівних джерел – маркуватимуть. А видаляти будуть лише ті, які порушують правила Facebook.
Таку кампанію запускають перед парламентськими виборами у Німеччині, які пройдуть восени.
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