Facebook оголосив війну фейковим новинам

У соцмережі Facebook більш ретельніше перевірятимуть новини. Їх пропускатимуть через спеціальний фільтр.

Наразі нововведення обіцяють запровадити в Німеччині. Зроблять це за кілька тижнів. Потенційно неправдиві новини, що надходять із сумнівних джерел – маркуватимуть. А видаляти будуть лише ті, які порушують правила Facebook. Таку кампанію запускають перед парламентськими виборами у Німеччині, які пройдуть восени. Читайте також: Суд Франції прийняв неочікуване рішення щодо дружби на Facebook

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