Фестиваль вертепів та козацькі бої: чим на Різдво дивують у Запоріжжі

На центральному майдані Запоріжжя влаштували фестиваль вертепів. А щоб глядачі не змерзли, українські козаки запрошували всіх охочих спробувати сили у козацькому бою. Його традиційно влаштовували на Запорізькій Січі під час Різдва.

Козацькі забави традиційні для Запоріжжя. Адже під час Різдва на Запорізькій Січі після служби у церкві влаштовували бойові розваги. Так званий бій "лава на лаву" був обов’язковою частиною дійства.

Є така приказка: Козак гуляє – сили набуває. Навіть відпочиваючи, козаки тренувалися, готувалися до майбутніх битв. І звичайно, що лава на лаву – це один з таких яскравих прикладів підготовки козаків до ведення реального бою,

– розповідає отаман війська "Запорозька Січ" Костянтин Рижов.

Святкування на головній площі Запоріжжя продовжиться і сьогодні. На всіх охочих чекають концерти, виставки та різдвяна вистава.

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