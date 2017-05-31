Фейгін вказав на "хворобливе" ставлення Путіна до справи Сущенка

Адвокат незаконно затриманого в Росії журналіста Романа Сущенка – Марк Фейгін – вказав на важливу деталь у ставлення президента РВ Володимира Путіна до цієї справи.

Фейгін переконаний, що в Кремлі не тільки знають про "справу Сущенка", але й Путін сам безпосередньо займається нею, пише Укрінформ.

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"У справі Сущенка ситуація зараз в чомусь така ж, як колись була справі Савченко. Зараз Кремль говорить: "Не знаємо, не обговорювали". Насправді ж це показник їх рефлексії, хворобливого ставлення до даної теми. При цьому у мене немає сумнівів, що Путін не тільки знає про справу Сущенка, але і сам якою мірою займається нею", – переконаний адвокат.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.



7 жовтня йому було висунуто звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. 14 лютого 2017 Лефортовський районний суд продовжив Сущенку термін перебування під вартою до 30 квітня.



В березні Романові вперше за понад півроку побачився зі своєю дружиною.



26 квітня Лефортовський районний суд Москви постановив продовжити арешт Сущенку до 30 червня.