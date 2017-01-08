Фіктивна заборона: як функціонують нелегальні гральні заклади

Ні для кого не секрет, що, попри заборону та врегулювання, нелегальний гральний бізнес в Україні цвіте і процвітає.

65 нелегальних гральних гральних закладів закрило МВС після резонансного розслідування, яке доводило, як міністерство дахувало незаконний бізнес. І, слід зазначити, МВС закрило не лише заклади своїх конкурентів, адже мережа надзвичайно широка та неоднорідна, зі своїми територіями та законами.

Читайте також: Стамбульський терорист, що розстріляв нічний клуб, народився у колишньому СРСР, – поліція

От тільки чи надовго? Гральний бізнес в Україні давно заборонений – на офіційному рівні. Направду ж, ні для кого не є секретом існування подібних закладів, які максимум змінили назву на "Лото" чи щось на зразок. У заборону грального бізнесу не вірять навіть ті, хто її впроваджував.

В кожному місті є свої підпільні заклади, де люди й далі грають в азартні ігри. За словами Павла Кишкара, одного з ініціатора законопроекту щодо врегулювання ринку азартних ігор, є певні кримінальні кола та групи людей, яким вигідно створювати подібну ситуацію на ринку.

Детальніше дивіться у програмі "Наші гроші" з Денисом Бігусом.