Фото, що руйнує стереотипи. Чоловік проводжає дружину на фронт

Картина, що змушує задуматись. На фото, яке опублікували волонтери, чоловік на пероні проводжає свою дружину на війну.

Цей знімок опублікували волонтери зі спільноти "Повернись живим".

Як сказано у підписі, у військомат ходив і чоловік, але вирішили, що хтось з батьків має залишитися з дитиною.

Героїня на фото – мінометниця Олена. У мирному вона математик, економіст має дві вищі освіти. Виросла жінка у сім'ї військових, тож тепер вирішила піти стопами батьків.

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"Їхала на війну після Іловайська і розстрілу з території Росії 72 та 24 бригад. Після безлічі постів, що кругом зрада і нас зливають. Без ілюзій, наївності, романтики. Бажаючих мало, та хтось має це робити. Рано чи пізно окупанти закінчаться і ми роз’їдемось по домівках. І, випереджаючи питання, чи може так скластись, що швидше закінчимось ми – ні!", - наголосила боєць.