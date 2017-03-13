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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Фотофакт: спостерігач ОБСЄ – сепаратистка

14:25, сьогодні 1172 Читать новость на русском
Представник моніторингової місії ОБСЄ Ольга Скриповська
Представник моніторингової місії ОБСЄ Ольга Скриповська / Фото з Facebook

У мережі з'явилось фото представника моніторингової місії ОБСЄ, яка взяла участь у параді 9 травня і мала на одязі величезну георгіївську стрічку.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Independent Massmedia LLP Тім Златкін.

Він додав, що Ольга Скриповська є керівником Донецького офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Всі знають, що вона сепаратистка", – зазначив у коментарі військовий журналіст Володимир Рунець.

В моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва у Європі поки не коментують ці дані.

Теги: Україна Скандал Війна на Донбасі Новини Донецька журналісти ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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