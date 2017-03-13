Фотофакт: спостерігач ОБСЄ – сепаратистка

У мережі з'явилось фото представника моніторингової місії ОБСЄ, яка взяла участь у параді 9 травня і мала на одязі величезну георгіївську стрічку.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Independent Massmedia LLP Тім Златкін.

Він додав, що Ольга Скриповська є керівником Донецького офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Всі знають, що вона сепаратистка", – зазначив у коментарі військовий журналіст Володимир Рунець.

В моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва у Європі поки не коментують ці дані.